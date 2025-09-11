К спору управляющего экс-директора завода Дзержинского с СК привлекли Минфин РФ

Арбитражный суд Пермского края принял уточненное заявление Антона Федорца, финансового управляющего бывшего директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина. В прошлом году господин Федорец обратился в суд с требованием обязать третье следственное управление ГСУ СКР (дислокация Нижний Новгород) передать ему имущество, изъятое у должника. Речь идет о часах Maurice Lacroix, а также золотой цепи с крестом длиной около 63 см и 10 тыс. руб.

Затем требования были уточнены, ответчиком по иску был признан СКР. В итоге суд привлек в качестве третьих лиц третье следственное управление и Минфин РФ. В случае утраты имущества заявитель требует взыскать с СКР за счет бюджета 598 тыс. руб. Завод имени Дзержинского, который является кредитором Егора Заворохина, позицию управляющего поддержал.

Напомним, в 2019 году господин Заворохин был осужден на шесть с половиной лет за ищение имущества оборонного предприятия. В декабре прошлого года он вышел на свободу.

14 августа 2023 года Егор Заворохин был признан несостоятельным. В начале текущего года он вышел из колонии условно-досрочно.