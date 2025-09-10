С октября самозанятые россияне смогут оформить кредитные каникулы

С 1 октября предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятые граждане России смогут взять кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Возможность предоставляется федеральным законом, который подписал президент Владимир Путин 31 июля.

Закон позволяет оформить отсрочку платежей по кредитам, взятым в рамках программ льготного кредитования, но не чаще одного раза в пять лет по каждому кредиту. Кредитные каникулы доступны компаниям из любых отраслей экономики, независимо от того, снизилась ли их выручка.

Для оформления льготного периода установлены предельные суммы займов: не более 10 млн руб. для самозанятых, 60 млн руб. — для микропредприятий, 400 млн руб. — для малых предприятий и до 1 млрд руб. — для средних компаний. Важно, что кредитные каникулы могут взять также предприниматели с договорами, заключенными не ранее 1 марта 2024 года, даже если эти договоры были подписаны до вступления закона в силу.

Во время льготного периода проценты по кредиту будут начисляться по ставке, указанной в договоре, и ежемесячно капитализироваться. При этом закон предусматривает ряд ограничений: кредитные каникулы не распространяются на договоры с несколькими кредиторами или заемщиками, синдицированные кредиты, займы, выданные микрофинансовыми организациями (МФО) и некоторые другие.