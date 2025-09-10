Подростка из Ишимбая доставили санавиацией в Уфу после падения с лошади

Санитарная авиация эвакуировала 14-летнего школьника после падения с лошади в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, родители привезли школьника в приемное отделение Ишимбайской больницы, где во время обследования у него обнаружили серьезную травму. Врачи городской больницы экстренно связались с РДКБ и провели телемедицинские консультации с детским урологом и реаниматологом.

Майя Иванова