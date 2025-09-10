Ярославский ХК «Локомотив» открыл дополнительную продажу абонементов на домашние игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2025/26. Об этом сообщает клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Билеты будут продавать до 12 сентября включительно в кассах домашней «Арены-2000» и на сайте клуба. В настоящее время в продаже свыше 2,1 тыс. мест, стоимость абонементов — от 21 до 46,2 тыс. руб. Самые дешевые абонементы — за 16-18 тыс. руб. — раскуплены.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что стоимость абонементов на матчи «Локомотива» в регулярном чемпионате сезона 2024/25 была значительно ниже — 9,5-27,9 тыс. руб.

Алла Чижова