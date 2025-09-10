В МВД напомнили об ответственности за передачу данных о номерах абонентов

МВД России предупредило о новом виде мошенничества, связанного с вербовкой сотрудников сотовых операторов для незаконной передачи данных абонентов. Злоумышленники предлагают сотрудникам оплату за передачу информации о номерах телефонов и других персональных данных клиентов, что приводит к утечкам.

В управлении по борьбе с киберпреступностью МВД подчеркнули, что предложения о дополнительном заработке для работников сотовых компаний не редкость. Согласившихся «подработать» убеждают делиться информацией, которая накапливается и продается как оптом, так и в розницу теневому сектору. Конечными покупателями оказываются мошенники, использующие полученные данные для целевых звонков, взлома аккаунтов в соцсетях и банковских приложениях, а также для вымогательства и шантажа.

В ведомстве отметили, что участие в таких схемах является уголовно наказуемым. Ответственность грозит как организаторам мошенничеств, вербовщикам и торговцам, так и самим сотрудникам, передающим информацию.