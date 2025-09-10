В Татарстане 9 сентября потушили восемь пожаров

В Татарстане за сутки 9 сентября пожарные ликвидировали восемь возгораний, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Сотрудники МЧС четыре раза выезжали на взаимодействие с другими службами и шесть раз занимались ликвидацией последствий ДТП. Спасатели совершили 12 выездов на ложные вызовы. О происшествиях на водных объектах не сообщается.

Ранее сообщалось, что за 8 сентября сотрудники МЧС потушили 12 пожаров.

Марк Халитов