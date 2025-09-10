На протестах во Франции задержали 200 человек

Во Франции в ходе массовых протестов против экономической политики правительства задержали уже около 200 человек. Как сообщает BFMTV, большинство задержаний пришлось на Париж и его пригороды. В столице протестующие перекрывают улицы и жгут костры.

Протесты с критикой действий правительства проходят под лозунгом «Заблокируем все!». В жандармерии насчитали около 50 различных акций, в которых принимали участие суммарно порядка 3 тыс. человек. Малочисленные демонстрации с попытками блокировать инфраструктурные объекты продолжаются. По данным МВД страны, в акциях по всей Франции могут принять участие до 100 тыс. человек.

Акции протеста начались во Франции после июльского заявления бывшего премьер-министра Франсуа Байру о мерах экономии и сокращении числа праздничных дней. Он указывал, что меры направлены на сокращение бюджетного дефицита и, в том числе, предусматривают отсутствие индексации пенсий и соцвыплат.