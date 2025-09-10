В Ярославской области растет число бизнес-счетов в ПСБ

За восемь месяцев 2025 года ПСБ в Ярославской области в два раза увеличил количество расчетных счетов для бизнеса. Теперь каждое шестое юридическое лицо в регионе является клиентом ПСБ. Рост объемов обусловлен значительным улучшением условий продуктовой линейки и расширением внебанковских сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В основе подхода к созданию продуктов для бизнеса в ПСБ лежат клиентоцентричность и цифровизация. Точечная работа специалистов банка с запросами клиента и индивидуальный подбор финансовых инструментов помогают предпринимателям находить новые, более эффективные пути решения их задач, позволяют сокращать расходы и повышать производительность бизнеса.

«Мы улучшили тарифные планы на расчетно-кассовое обслуживание: появились подписки на льготные переводы физическим лицам, на пакеты платежных поручений. У нас есть цифровые сервисы, которые ориентированы на пользователя так, чтобы работа была удобной, быстрой и безопасной. Это дистанционное онлайн-консультирование по юридическим вопросам, дебиторской задолженности, бухгалтерскому учету, а также кадровому делопроизводству и «выходу» на маркетплейсы»,— отметила Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ.

Кроме того, ПСБ активно поддерживает внешнеэкономическую деятельность ярославских предпринимателей, помогая им проводить расчеты с зарубежными партнерами своевременно и бесперебойно через специализированную платформу для трансграничных расчетов. Специалисты банка консультируют и сопровождают внешнеторговые контракты на всех этапах их реализации.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия №3251