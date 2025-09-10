Китайским авто оценили спрос

Рынок подержанных китайских автомобилей за год вырос вдвое. При этом в августе средняя стоимость машины на вторичном рынке опустилась на 5%, по сравнению с тем же месяцем 2024-го. В то же время китайские автоконцерны сократили предложение новых автомобилей в России на 34%. Эксперты связывают падение с ростом средней стоимости машин и затоваренностью складов. Есть ли спрос на подержанный китайский автопром? Выясняла Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России, по данным аналитиков Frank RG составляет 1,16 млн руб. Китайский автопром на вторичке стоит на миллион дороже, следует из данных «Авто.ру». Оценка. В Топ-10 по продажам нет ни одного бренда из КНР. На первом месте отечественная Lada.

Из иномарок давно и с большим отрывом лидирует Toyota. В пятерку входят Kia, Hyundai и Nissan. Однако рынок перестраивается, отмечает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Есть покупатель. Вопрос цены. Все, что выставлено на продажу, в итоге будет реализовано. Например, человек выставил машину на продажу за 2 млн руб., но ее не покупают, он опустил до 1,9 млн руб., желающих приобрести нет. А когда продавец снизил цену до 1,8 млн руб., его авто купили. Вторичный рынок многообразен. Кому-то интереснее подержанный "китаец", кому-то — Toyota, кому-то — Volkswagen. Доля подержанных машин китайского производства на вторичном рынке пока составляет 3-4% пока, доля у Toyota больше, чем у всех китайский авто».

Китайские автомобили все еще подвергаются критике за соотношение «цена-качество». По данным исследовательского центра Sidorin Lab, российские автолюбители больше всего критикуют высокие цены, ржавчину и долгое ожидание запчастей для ремонта. Случаи с педалями, которые отваливаются в мороз, не прибавляют водителям желания покупать авто с пробегом за несколько миллионов. При этом россияне в большинстве случаев положительно оценивают внешний вид машин из КНР.

История брендов из этой страны на нашем рынке еще слишком коротка, говорит главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «С одной стоны, мы видим на российском рынке китайские машины, которые "пробежали" и 50 тыс. км и даже 100 тыс. км по российским дорогам, с нашим обслуживанием, качеством бензина и смазочных материалов. И механики говорят о том, что они проедут еще столько же, и ничего с ними не случится. С другой стороны, мы видим "китайцев", зачастую тех же самых марок, которые и ломаются, и гниют, и что только с ними не происходит. Поэтому покажет только время».

Быстрее всего дешевеют малоизвестные марки, продажи которых невелики: Kaiyi, SWM, BAIC. Наиболее высокую остаточную стоимость имеют массовые бренды, говорит эксперт портала «Китайские автомобили» Андрей Трубин: «Haval, Geely, Chery, хотя с Chery есть определенные вопросы. Все-таки они заслужили не самую высокую репутацию, их машины дешевеют активнее других.

Changan, например, либо Honggi, падают в цене медленнее, потому что имеют определенную либо статусность, либо распространение и всенародную любовь. Tank сохраняет относительно неплохую остаточную стоимость в процессе эксплуатации. В определенном смысле это заменители Land Cruiser».

Половина рынка китайских авто с пробегом приходится на «трехлетки». Россияне стараются продать машину, пока не вышел гарантийный срок, констатируют участники рынка.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина