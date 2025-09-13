Чайвала против Семьи

17 сентября премьер-министру Индии Нарендре Моди исполняется 75 лет. Пост главы правительства Нарендра Моди занимает с 2014 года. Противостояние Моди с представителями семьи Неру—Ганди, в прошлом десятилетиями доминировавшей в политической жизни Индии, началось задолго до 2014-го и продолжается до настоящего времени. Пока в этой схватке с явным преимуществом побеждает действующий премьер.

Текст: Алексей Алексеев

БДП против ИНК

Далеко не каждый россиянин, даже интересующийся международной политикой, сумеет назвать имя президента Индии, не заглянув в интернет. Президент Драупади Мурму выполняет в основном представительские функции, а реальная власть принадлежит премьер-министру.

В Индии — многопартийная система. Можно даже сказать, что очень многопартийная. В парламенте заседают представители 34 партий. 14 партий входят в правящую коалицию Национально-демократический альянс. 14 партий образуют оппозиционный Индийский национальный инклюзивный альянс развития (из заглавных букв названия на английском складывается слово INDIA). 6 партий не примыкают ни к одному объединению. Плюс существуют партии, действующие только на уровне штата или округа.

Джавахарлал Неру (в центре), первый представитель клана Неру-Ганди, занимавший пост премьер-министра Индии, в Советском Союзе. Справа — Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев. 1961 год

Свадьба Индиры Неру, единственной дочери Джавахарлала Неру, с Ферозом Ганди, однофамильцем Махатмы Ганди. 1942 год

Михаил Горбачев и Раджив Ганди после подписания советско-индийской Декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира. 1986 год

Соня Ганди неоднократно посещала нашу страну. На фото — во время встречи с президентом России Дмитрием Медведевым. 2010 год

Приянка Ганди

Две ведущие общенациональные партии — это «Бхаратия джаната парти» (БДП) и «Индийский национальный конгресс» (ИНК, часто называемый просто Конгресс). БДП возглавляет правящую коалицию, ИНК — оппозицию. Лидер БДП — премьер-министр Нарендра Моди. Представители семьи Неру—Ганди — Джавахарлал Неру, его дочь Индира Ганди, ее сын Раджив Ганди, жена Раджива Соня Ганди, дети Раджива и Сони Рахул Ганди и Приянка Ганди-Вадра — на протяжении десятилетий занимали руководящие посты в ИНК, были депутатами парламента Индии. Члены семьи неоднократно занимали должность премьер-министра Индии — в общей сложности почти 38 лет.

Клан Неру—Ганди не связан родственными узами с «Отцом индийской нации» Махатмой Ганди, фамилию Ганди Индира Неру приобрела в результате замужества.

Что касается Нарендры Моди, то он родился в бедной семье, никто из его предков не занимал важных политических постов.

РСС и убийство Махатмы Ганди

Нарендра Моди пришел в политику через РСС. «Раштрия сваямсевак сангх» (РСС, Союз добровольных слуг Родины) — индусская общественная организация, идеологией которой является хиндутва, что можно дословно перевести как «индусскость», индуссский национализм.

Противостояние сторонников хиндутвы с Конгрессом началось еще до того, как Нарендра Моди появился на свет. Основанная в 1925 году РСС четырежды запрещалась властями. Первый раз — в провинции Пенджаб (Британская Индия) — с 24 по 28 января 1947 года.

30 января 1948-го член РСС Натхурам Винаяк Годзе застрелил Махатму Ганди, когда тот совершал молитву. Годзе также состоял в националистическом движении Хинду Махасабха.

Натхурам Годзе был противником разделения Британской Индии на Индийскую Республику и Пакистан, считая, что Махатма Ганди потворствует мусульманам, тем самым совершая предательство по отношению к индуистам.

Суд над Натхурамом Годзе, убийцей Махатмы Ганди

Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images Суд над Натхурамом Годзе, убийцей Махатмы Ганди

Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images

После преступления Натхурам Годзе был задержан и привлечен к суду. Вместе с ним перед судом предстали еще семь человек. Натхурам Годзе, а также Нараян Апте, признанный организатором покушения, были приговорены к смерти. Несмотря на просьбы сыновей Махатмы Манилала Ганди и Рамдаса Ганди о смягчении приговора, Годзе и Апте были повешены. Четверо подсудимых получили пожизненные сроки. Брат Натхурама Гопал Годзе был приговорен к 18 годам заключения. Он вышел на свободу в 1964 году. В 1993-м он опубликовал написанную братом книгу «Почему я убил Ганди», после чего заявлял в интервью, что он, Натхурам и два их брата всю жизнь состояли в РСС. В 2010 году пресс-секретарь РСС заявлял, что Натхурам Годзе вышел из рядов организации в середине 1930-х. Натхурам Годзе говорил на суде, что покинул ряды РСС в 1946 году. Кроме Гопала Годзе о том, что убийца Ганди состоял в рядах этой организации в момент покушения, заявляли и другие родственники Натхурама.

Единственным обвиняемым, оправданным судом по делу о причастности к убийству Махатмы Ганди, был создатель идеологии хиндутвы Винаяк Дамодар Саваркар.

Подпольщик

Через несколько дней после убийства Махатмы Ганди, 4 февраля 1948 года, РСС была запрещена. В письме, направленном главам местных органов власти, премьер-министр Джавахарлал Неру писал: «У нас есть множество доказательств, подтверждающих, что РСС — организация, которая по своей природе является частной армией и которая, безусловно, действует в строгом соответствии с нацистскими принципами, даже использует их методы». Запрет на деятельность организации был снят 11 июля 1949 года.

Нарендра Моди, согласно его официальной биографии, познакомился с идеологией РСС в восьмилетнем возрасте. В 1971 году, в возрасте 21 года, он начал работать в штаб-квартире организации в Гуджарате.

В третий раз РСС была запрещена в 1975 году, как, впрочем, и все остальные оппозиционные структуры.

В середине 1970-х популярность правящей партии Индийский национальный конгресс и ее лидера Индиры Ганди начала снижаться.

В декабре 1973 года учащиеся инженерного колледжа в городе Морви в штате Гуджарат провели акцию протеста против повышения цен в студенческой столовой. 40 студентов были отчислены, колледж закрыт, но протест разросся. К студенческому движению примкнули представители среднего класса. Акции протеста и забастовки продолжались несколько месяцев. Чтобы погасить волну недовольства, Индира Ганди сняла с должности главного министра штата, распустила законодательное собрание штата и ввела в Гуджарате прямое президентское правление. В марте—апреле 1974 года антикоррупционные студенческие протесты охватили штат Бихар. Во главе Бихарского движения встал президент Социалистической партии Джаяпракаш Нараян.

В мае 1974-го прошла общенациональная забастовка железнодорожников — крупнейшая промышленная акция в истории страны: 1,7 млн рабочих протестовали в течение 20 дней.

12 июня 1975-го суд в Аллахабаде вынес решение по иску Раджа Нараина о фальсификации парламентских выборов 1971 года в Рай-Барели, «семейном» избирательном округе клана Неру-Ганди. Нараин, кандидат от Социалистической партии «Самъюкта» (что переводится как «объединенная» или «вместе»), получил на выборах 25,1% голосов, Индира Ганди — 64,4%. Суд признал премьер-министра виновной в злоупотреблении государственными полномочиями в ходе предвыборной кампании, объявил недействительным ее избрание депутатом парламента и запретил ей в течение шести лет принимать участие в выборах в местные и центральные законодательные органы. Индира Ганди опротестовала это решение.

Джаяпракаш Нараян призывал к «тотальной революции» против власти ИНК. На 25 июня был назначен митинг протеста в Дели.

В тот же день премьер-министр Индии Индира Ганди ввела в стране чрезвычайное положение. Официально его объявил президент страны Фахруддин Али Ахмед.

Были запрещены оппозиционные структуры, профсоюзы, забастовки, введена цензура в СМИ, отменены выборы в местные и центральные органы законодательной власти. Были арестованы более 110 тыс. человек.

В июле 1975 года Индира Ганди выступила перед представителями комитета по борьбе с коррупцией и Центрального бюро расследований. Советское телеграфное агентство ТАСС передавало содержание ее выступления так: «Мы вынуждены были прибегнуть к строгим мерам, потому что деятельность таких организаций, как "Раштрия сваямсевак сангх" (РСС), "Ананда марг" и левоавантюристических группировок, поощряемых правой оппозицией, стала принимать угрожающие размеры… Определенные лица были подвергнуты превентивным арестам, в том числе и по политическим мотивам, и если бы этого не было сделано, события в стране могли бы принять весьма серьезный поворот. До сих пор мы находим оружие и бомбы, причем не только в штаб-квартирах РСС, но и в других местах. Мы знаем, что некоторые члены РСС ушли в подполье, проникли в различные государственные учреждения. Поэтому мы не можем ослаблять бдительность и должны извлечь максимум из возможностей, предоставленных нам чрезвычайным положением, чтобы оздоровить обстановку в стране».

Ушел в подполье и Нарендра Моди. Чтобы избежать ареста, он часто переезжал с места на место, менял внешний облик, изображая то монаха, то сикха.

Молодой активист занимался распространением агитационных брошюр, созданием сети конспиративных квартир для тех, кого разыскивают власти, организовывал сбор средств для помощи политэмигрантам и активистам.

Чрезвычайное положение официально действовало до 21 марта 1977 года. В январе 1977-го Индира Ганди объявила о проведении парламентских выборов. Некоторые оппозиционные деятели были выпущены на свободу. Индира Ганди не сомневалась в своей победе на выборах. И просчиталась. Объединившая самые разные оппозиционные силы «Джаната партия» (Народная партия) нанесла ИНК сокрушительное поражение на выборах, проходивших с 16 по 20 марта. Партия получила большинство в нижней палате парламента, ее лидер Морарджи Десаи стал первым в истории премьер-министром не из ИНК. Индира Ганди проиграла выборы даже в «семейном» округе Рай-Барели.

После отмены чрезвычайного положения был снят запрет на деятельность РСС.

15 августа 2025 года в обращении к нации в честь Дня независимости Индии Нарендра Моди охарактеризовал тот период истории так: «50 лет назад Конституция Индии была задушена и растоптана; страна превратилась в тюрьму. Было введено чрезвычайное положение… Ни одно поколение в стране не должно забыть этот грех убийства Конституции. Нельзя забывать про грешников, убивших Конституцию».

На следующий год после отмены чрезвычайного положения Нарендра Моди был назначен на должность регионального прачарака (наставника), отвечавшего за деятельность РСС в городах Сурат и Вадодара (до 1974 года город назывался Барода). В 1979 году он работал в Дели, писал книгу об истории организации в период чрезвычайного положения. Впоследствии он вернулся в Гуджарат.

Из РСС в БДП

В 1980 году была создана «Бхаратия джаната парти». В 1984-м партия приняла участие в парламентских выборах, но сумела провести только двух своих кандидатов в нижнюю палату парламента.

В 1985 году Нарендра Моди вступил в БДП, сотрудничавшую с РСС. Как показали дальнейшие события, это принесло пользу и ему, и партии. В 1987-м он был назначен генеральным секретарем отделения партии в штате Гуджарат. В этом качестве он участвовал в планировании предвыборной кампании БДП на муниципальных выборах в Ахмедабаде, самом крупном городе штата Гуджарат. С этого момента началось покорение партией штата Раджастан. В 1990 году БДП вошла в состав правящей коалиции в законодательном собрании Гуджарата вместе с партией «Джаната дал», также активно выступающей с антигандистских позиций. Кандидаты «Джаната дал» получили 70 мандатов, кандидаты БДП — 67. ИНК, ранее контролировавшей законодательное собрание, досталось только 33 мандата. В 1995 году БДП стала правящей партией в штате, получив 121 место в законодательном собрании штата, в 1998-м снова выиграла выборы, завоевав 117 мандатов.

Что касается РСС, то в декабре 1992 года она была запрещена в четвертый и последний раз. Причиной запрета стало разрушение толпой индусских националистов мечети Бабри в городе Айодхья после организованного РСС митинга. Мечеть была построена в 1527 году по приказу первого могольского императора Бабура. По мнению индусских националистов, на этом месте раньше стоял храм, посвященный царевичу Раме, седьмому воплощению бога Вишну на земле. В ходе последовавших вслед за разрушением мечети беспорядков на религиозной почве погибло около 2 тыс. человек.

В январе 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл индуистский храм, посвященный богу Раме, на месте снесенной мечети.

Соня Ганди против Нарендры Моди

7 октября 2001 года Нарендра Моди вступил в должность главного министра своего родного штата Гуджарат.

В первый год его пребывания на этом посту в штате произошли события, которые привлекли к нему внимание всего мира. В 7 часов 43 минуты утра 27 февраля 2002 года скорый поезд «Варанаси—Ахмедабад» сделал остановку на станции Годхра в штате Гуджарат. Находившиеся в поезде примерно 1700 членов индусской националистической организации «Вишва хинду паришад» (ВХП) с семьями и карсеваков (служителей-добровольцев при индуистских храмах) направлялись на религиозные празднества в Айодхью. Вскоре после того, как поезд отошел от станции, кто-то дернул стоп-кран. После этого поезд атаковала толпа мусульман — около 2 тыс. человек. Поезд забросали камнями. Четыре вагона поезда загорелось. 59 человек, в том числе 27 женщин и 10 детей, сгорели заживо. Еще 48 человек получили сильные ожоги.

Вслед за этим по всему Гуджарату вспыхнули межобщинные беспорядки. По официальным данным, в результате них погибли 1044 человека, 223 пропали без вести и 2500 получили ранения. Среди погибших 790 были мусульманами, а 254 — индуистами.

По вопросу о том, загорелся ли поезд случайно или был подожжен, есть разные точки зрения. Комиссия Министерства железных дорог Индии в 2006 году признала пожар случайным. Комиссия же, назначенная правительством штата Гуджарат, в 2008 году пришла к выводу, что поезд преднамеренно подожгли. В 2011-м 31 мусульманин был осужден за поджог.

Власти штата Гуджарат, в том числе главный министр Нарендра Моди, в связи с этими событиями подверглись резкой критике. Моди обвиняли в том, что он не предпринял достаточных мер для прекращения беспорядков и защиты мусульманских общин. Высказывалась даже мысль о том, что он приказал полиции не вмешиваться в происходящее и не расследовать совершенные в ходе волнений преступления.

В апреле 2002 года Нарендра Моди подал в отставку, которая не была принята руководством БДП. После этого он назначил досрочные выборы в законодательное собрание штата. На них БДП одержала убедительную победу, получив 127 из 182 мандатов. Столь же убедительным был успех партии на выборах 2007 и 2012 годов.

Политические противники Моди долгое время припоминали ему межобщинные беспорядки 2002 года, обвиняя как минимум в халатности, как максимум — в соучастии.

В 2007-м лидер ИНК Соня Ганди в ходе предвыборной кампании в штате Гуджарат назвала его «торговцем смертью».

Западные государства объявили Нарендре Моди дипломатический бойкот. Ему фактически был закрыт въезд во многие европейские страны, ему не выдали дипломатическую и аннулировали туристическую визу в США.

Но в связи с ростом его популярности в Индии власти стран Запада изменили позицию. Великобритания закончила бойкот в 2012 году, Евросоюз — в 2013-м. После его избрания премьер-министром в 2014 году президент США Барак Обама поздравил Нарендру Моди с победой на выборах и пригласил посетить Соединенные Штаты с официальным визитом.

Моди против «разрушивших все»

В феврале 2009 года главный министр штата Гуджарат Нарендра Моди выступал на съезде БДП в Нагпуре. «Заговор с целью пропаганды прошлого одной семьи представляет опасность для будущего страны»,— заявил он. Моди не стал называть фамилии, но заметил, что члены «одной семьи» правили страной 37 лет, а если учитывать последние пять лет, то 42 года. Премьер-министр Манмохан Сингх, по словам Моди, был «невидимкой», а «одна семья» последние пять лет обладала властью, при этом ни за что не несла ответственность.

Моди привел в пример Соединенные Штаты, заявив, что американцы проголосовали за Барака Обаму, так как были сыты по горло засильем нескольких семей в политике.

«Два срока был Буш-старший (на самом деле Джордж Буш-старший занимал должность президента один срок.— “Ъ”), затем два срока Билл Клинтон, затем два срока Буш-младший, а затем возникла возможность, что будет еще один Клинтон». В своей речи он заявил, что стране нужен сильный лидер, такой как Лал Кришна Адвани (один из основателей БДП и член РСС), а не такой, как Манмохан Сингх, «чье присутствие не ощущается», хотя он занимает самый высокий государственный пост.

Одной из главных тем предвыборной борьбы в 2009 году была борьба с террором. БДП упрекала правящую партию, что та проводит слишком мягкую политику в этом вопросе. Президент ИНК Соня Ганди заявляла, что Национально-демократический альянс (НДА), возглавляемый БДП, проводит политику, разделяющую народ: «Те, кто мобилизует людей по религиозным мотивам, вводят людей в заблуждение во имя Рамы, не могут стать эффективной силой в борьбе с террором. НДА… нанес серьезный ущерб нашему светскому государству, обществу и экономике. Их голос — голос поляризации, раскола и ненависти».

В 2009 году ИНК выиграла выборы, а Манмохан Сингх был переизбран на второй срок.

Тату-мастер наносит татуировку, посвященную избранию Нарендры Моди премьер-министром на третий срок

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время чайной церемонии в школе чая Омотесенке в Токио. Справа — премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 2014 год

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует собравшихся во время празднования Дня независимости Индии. 15 августа 2025 года. Шафрановый цвет считается священным в индуизме. Верхняя полоса на флаге Индии — шафрановая. Шафрановый также считается фирменным цветом партии БДП

Может ли продавец чая управлять государством

В 2013 году Нарендра Моди был выдвинут кандидатом в премьер-министры на предстоявших в 2014-м парламентских выборах. Кандидатом от ИНК был Рахул Ганди. В своей предвыборной кампании Моди уделял много внимания критике ИНК и семьи Неру—Ганди. Себе он создавал образ «человека из народа», добившегося всего в жизни упорным трудом, а не благодаря родственным связям. В публичных выступлениях Моди называл своего главного соперника «шахзада» («принц», «сын короля»). Претензии представителей ИНК он комментировал так: «Если кому-то не нравится, что его называют Шахзада, значит, народу не нравится ваша династическая политика».

29 октября во время митинга в Патне (штат Бихар) Моди несколько раз упоминал о том, что вырос в бедности. В частности, он произнес следующую фразу: «Я продавал чай в поездах и знаю все трудности, с которыми приходится сталкиваться в поездах». В биографии главного министра штата Гуджарат «Анатомия Нарендры Моди — человек и его политика», которую написал журналист Ниланджан Мукхопадхьяй, также говорится о том, что в шестилетнем возрасте Нарендра Моди помогал отцу продавать чай пассажирам останавливавшихся на станции Ваднагар в Гуджарате поездов.

Немного забежим вперед: 16 июля 2021 года Нарендра Моди провел виртуальную (из-за карантина в связи с пандемией COVID-19) церемонию открытия реконструированной железнодорожной станции Ваднагар, где он в детстве продавал чай.

История про чай — одна из главных составляющих его имиджа. Политические противники пытались оспорить ее, утверждая, что это никак не подтверждается документально, к тому же вокзал в Ваднагаре был построен в 1973 году.

Шесть лет Моди исполнилось в 1956-м. Фактчекеры с индийского сайта Boom нашли в старых железнодорожных справочниках упоминание о том, что поезда проходили через Ваднагар с 1887 года и делали остановку на этой станции. А вот документов, указывающих на то, что кто-то из семьи Моди имел разрешение на торговлю чаем на станции, не существует.

Человека, который продает чай вразнос, наливая его из чайника покупателям, в Индии называют чайвала. История о том, как из маленького мальчика, бегающего вдоль поезда с чаем, вырос сильный политический лидер, правдива она или нет, стала удачным политтехнологическим ходом.

14 ноября 2013 года лидер Партии «Самаджвади» («Социалистическая») Нареш Агарвал на предвыборном митинге раскритиковал кандидата БДП, заявив, что тот, кто вырос в чайной лавке, не способен мыслить в масштабах нации.

Два дня спустя на митинге в Райгархе, штат Чхаттисгарх, Моди дал ответ на критику: «Разве быть бедным — преступление? Разве преступление — зарабатывать на жизнь, продавая чай?.. Кто достоин быть премьер-министром — продавец чая или человек, торгующий страной? Народ решит, будет ли продавец чая премьер-министром или нет… Шахзада приезжал сюда и говорил об изменении системы. Он должен знать, что его отец, его бабушка и прадед создали эту систему. Это они извратили систему и использовали ее в личных целях. Поняв, что им пора уходить, они заговорили о системах».

5 мая 2014 года Нарендра Моди выступил перед избирателями округа Амети, традиционно считавшегося одним из двух (наравне с округом Рай-Барели) «бастионов Ганди». Он произнес зажигательную речь, посвятив часть ее критике клана Ганди: «Мадам Соня страдает, потому что она десять лет упорно трудилась, чтобы подготовить сына. Теперь она говорит, что Моди считает себя премьер-министром еще до окончания выборов. Я понимаю, что мать переживает тяжелые и болезненные времена. Десять лет ее упорного труда пропали даром… Династия занималась грабежом на протяжении 60 лет. Теперь они смотрят свысока на чайвалу. Но пришло время сыну бедной матери взять власть в свои руки».

Разные Моди против Ганди

Избирательная кампания перед парламентскими выборами 2019 года также не обошлась без словесной дуэли между БДП и Конгрессом.

14 ноября 2018 года депутат нижней палаты парламента от ИНК Шаши Тарур выступил с речью по случаю 129-й годовщины со дня рождения Джавахарлала Неру. Депутат сказал: «Если сегодня у нас чайвала занимает пост премьер-министра, то это благодаря Неру стало возможным формирование институциональных структур, посредством которых любой индиец может стремиться занять высшую должность в стране».

Премьер-министр Моди не оставил эти слова без внимания. Три дня спустя на предвыборном митинге в штате Чхаттисграх он предложил ИНК избрать руководителем кого-то не из семьи Неру—Ганди: «Если вы так уважаете демократию, сделайте хотя бы одно дело. Если вы утверждаете, что благодаря вашим принципам, вере в демократию, Конституцию и Пандита Неру чайвала Моди может стать премьер-министром, назначьте кого-нибудь достойного, не из семьи (Ганди) президентом Конгресса всего на пять лет».

Можно сказать, что в ИНК Моди послушали, хоть и с опозданием. В 2022 году первым после 24-летнего перерыва президентом Конгресса стал человек с другой фамилией — Малликарджун Харге.

13 апреля 2019 года, перед самыми выборами, Рахул Ганди на митинге в Коларе, штат Карнатака, произнес такие слова: «Один маленький вопрос: какие фамилии у всех этих воров? "Моди", "Моди", "Моди"… Нирав Моди, Лалит Моди, Нарендра Моди, а если поискать еще, то найдется еще много Моди».

Кто такие Нирав Моди и Лалит Моди Ювелир и дизайнер Нирав Моди подозревается в причастности к делу о мошенничестве в банке Punjab National Bank, ущерб от которого превысил эквивалент $2,1 млрд. Нирав Моди находится в тюрьме в Великобритании. Будет ли он экстрадирован в Индию, зависит от результатов рассмотрения его прошения о политическом убежище в Великобритании. Лалит Кумар Моди с 2005 по 2019 год был председателем Индийской премьер-лиги (профессиональная лига по крикету). После того как против него было начато расследование в связи с финансовыми махинациями, Лалит Моди уехал в Лондон.

Моди подал на Рахула Ганди в суд. Не глава правительства, а его однофамилец — депутат законодательного собрания Гуджарата Пурнеш Моди (по забавному совпадению в детстве он тоже, согласно официальной биографии, был чайвалой). В 2023 году Рахул Ганди был приговорен к двум годам тюрьмы и лишился депутатского мандата. Впоследствии депутатский мандат был восстановлен, апелляция на приговор суда находится в процессе рассмотрения.

Семейная газета

В 2021 году Управление по обеспечению соблюдения законов (Enforcement Directorate, ED, структура Министерства финансов, занимающаяся борьбой с финансовыми преступлениями) начало расследование против членов семьи Ганди после жалобы, поданной членом БДП Субраманьямом Свами.

Свами утверждал, что Соня Ганди и Рахул Ганди могли использовать партийные средства ИНК для поглощения компании Associated Journals Ltd. (AJL), издателя англоязычной газеты National Herald, а также незаконно приобрели недвижимость стоимостью миллионы долларов.

Газета National Herald была основана в 1938 году Джавахарлалом Неру. Она прекратила своё существование в 2008-м из-за финансовых трудностей, но в 2010-м была приобретена незадолго до этого созданной компанией Young Indian. По 38% акций Young Indian принадлежали Соне и Рахулу Ганди, остальные — другим высокопоставленным членам ИНК. Газета была возобновлена как цифровое новостное издание в 2016 году.

В апреле 2025-го ED представило в суде результаты расследования, обвинив семью Ганди в создании подставной компании для незаконного приобретения активов газеты National Herald, в том числе объектов недвижимости общей стоимостью более 20 млрд рупий ($233 млн) всего за 5 млн рупий ($58 250).

Представители ИНК обвиняют правящую партию в политической вендетте и запугивании, в использовании ED для «забоя» оппонентов.

По данным, собранным агентством Reuters в 2024 году, с момента прихода Нарендры Моди к власти ED вызвало на допрос или провело обыски почти у 150 оппозиционных политиков.

В июле представитель ED заявил в суде, что «дело National Herald» — классический пример отмывания денег.

20 августа, в 81-й день рождения Раджива Ганди, премьер-министр Нарендра Моди опубликовал лаконичный пост в своем аккаунте в соцсети Х: «Сегодня, в годовщину его рождения, я выражаю дань уважения бывшему премьер-министру Шри Радживу Ганди-джи». Один из подписчиков прокомментировал запись от имени покойного: «Спасибо, Моди-джи. Под твоим руководством Индия действительно прогрессирует. Было бы лучше для страны, если бы моего сына не допускали до кресла, а итальянку отправили обратно».