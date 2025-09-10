Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Краснодарский следователь не смог оспорить приговор за покушение на взятку

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор бывшему следователю краснодарского УМВД Ивану Капралову, а также адвокатам Марине Стрельцовой и Елене Малиновской, признанным виновными в коррупционном преступлении, сообщает пресс-служба суда. Бывший сотрудник полиции приговорен к восьми годам колонии строгого режима и освобожден от наказания в связи с отбытием в ходе следствия. Адвокатам назначено наказание в виде штрафов 1,8 млн и 1,4 млн руб.

Суд установил, что старший следователь УМВД по Краснодару Иван Капралов через адвоката Марину Стрельцову предложил предпринимателю Мкртчану, обвиняемому в серии мошенничеств, передать ему 3 млн руб. за прекращение уголовного преследования. Факт передачи взятки еще одному посреднику, адвокату Елене Малиновской, был зафиксирован сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю в октябре 2015 года.

В 2024 году Первомайский районный суд Краснодара признал всех участников преступления виновными. Краснодарский краевой суд оставил основную часть приговора без изменений. Защита Ивана Капралова обратилась в кассационный суд, настаивая на невиновности осужденного, однако кассационная инстанция не нашла основания для изменения приговора.

Анна Перова, Краснодар

