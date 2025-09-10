Аграрии Ульяновской области собрали более 2 млн тонн зерна

В Ульяновской области завершается уборочная кампания. В настоящее время в регионе собрано свыше 2 млн т зерна. Об этом сообщает губернатор Алексей Русских.

На первом месте по объему собранного зерна (300 тыс. т) находится Мелекесский район. Более 200 тысяч тонн собрано в Чердаклинском и Цильнинском районах. Стотысячный рубеж преодолели Карсунский, Майнский, Новомалыклинский, Старомайнский и Ульяновский районы.

По словам Алексея Русских, в 2025 году зафиксирована рекордная урожайность в истории области — 36,3 ц/га. В настоящее время власти региона подписали с аграриями три инвестсоглашения на общую сумму 1,2 млрд руб. В рамках них компания «Молвино Агро» намерена построить селекционный центр, а руководители Новоспасского и Чуфаровского элеваторов вложат средства в модернизацию комплексов по хранению урожая.

Георгий Портнов