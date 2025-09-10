Житель Саратова пойдет под суд за серьезное травмирование девочки в ДТП

Ленинский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 34-летнего жителя областного центра уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка в результате нарушения ПДД (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, фигурант сбил девятилетнюю девочку примерно в 12:55 6 июня прошлого года на дворовой территории дома № 32 на ул. им. Шехурдина А.П. в Саратове, когда двигался задним ходом на автомобиле «Лада Веста». Сразу после этого он покинул место происшествия. Девочка получила тяжкий вред здоровью.

Фигурант признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов