Работницы Минпромторга Татарстана получат 100 тысяч рублей за рождение ребенка

В Минпромторге Татарстана ввели меру поддержки, по которой сотрудницы получат по 100 тыс. руб. за рождение ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

Главным условием является стаж работы не менее 9 месяцев, выплата предоставляется один раз, вне зависимости от количества рожденных детей.

Инициатива была предложена главой Минпромторга Татарстана Олегом Коробченко. Цель программы — поддержка сотрудников и укрепление института семьи.

С начала 2025 года выплаты за рождение детей получили три сотрудницы министерства.

