В Ярославской области на 40% увеличат объем капремонта МКД в 2026 году

В Ярославской области в 2026 году объем работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД) увеличится почти на 40%. Как сообщили в правительстве региона, сейчас идет подготовка краткосрочного плана на 2026 – 2028 годы.

Фото: Правительство Ярославской области

По словам зампреда областного правительства и министра строительства и ЖКХ региона Александра Баланцева, за 2022-2024 года отремонтировали 1,6 тыс. МКД. На 2025 год запланированы работы на 260 объектах, из них 170 — кровельные.

«Самый большой объем капитального ремонта общего имущества приходится на дома в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Мы понимаем, что этих объемов недостаточно, поэтому в рамках докапитализации этой сферы правительство Ярославской области из регионального бюджета добавило 200 млн руб., что позволит дополнительно отремонтировать еще 31 крышу»,— сообщил господин Баланцев.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 января 2026 года минимальный размер взноса на капремонт в регионе составит 14,6 руб., с 2027-го года — 15,3 руб., с 2028-го — 16,13 руб. Рост размера взноса обусловлен подорожанием строительных материалов и услуг специалистов. Как сообщили в правительстве Ярославской области, взнос за капремонт увеличивается и в других регионах России, при этом в ряде регионов плата выше. В Новосибирской области она на данный момент составляет 19,29 руб., в Московской — 18 руб., в Астраханской — 15 руб.

Алла Чижова