Неизвестный мужчина напал на актера Джеймса Макэвоя в баре в Торонто

Шотландский актер Джеймс Макэвой подвергся нападению в баре Charlotte's Room в Торонто, пишет журнал People со ссылкой на близкие к актеру источники. Мужчина ударил господина Макэвоя кулаком, пока тот не видел.

Шотландский актер Джеймс Макэвой

Фото: Toby Melville / Reuters Шотландский актер Джеймс Макэвой

Фото: Toby Melville / Reuters

В разговоре с персоналом после нападения актер узнал, что ударивший его мужчина «слишком много выпил». В драку вмешались другие посетители кафе и увели мужчину. По словам источников, Джеймс Макэвой попытался разрядить обстановку и посмеялся над случившимся.

В баре актер и его жена Лиза Либерати проводили неформальную встречу с продюсерами его фильма «Калифорнийские интриги» — режиссерского дебюта господина Макэвоя. Премьера картины состоялась 6 сентября в Торонто на Международной кинофестивале.