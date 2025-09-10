Роспотребнадзор по Башкирии предостерег хлебзавод после видео с тараканом в упаковке хлеба

Управление Роспотребнадзора по Башкирии объявило предостережения владельцу сети магазинов «Монетка» (ООО «Элемент-трейд») и ООО «Булгаковский хлеб», сообщает пресс-служба ведомства.

«Элемент-трейд» предупредили о недопустимости реализации продукции ненадлежащего качества, а «Булгаковский хлеб» — об обеспечении безопасности пищевой продукции при упаковке на производстве.

Поводом для этого стала видеозапись, размещенная в соцсетях, на которой был запечатлен живой таракан внутри упаковки с хлебом.

Майя Иванова