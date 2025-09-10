В саратовской гостинице «Москва» нашли винтовку и гранату

В гостинице «Москва» Саратова обнаружили винтовку и гранату. Об этом сообщает «Четвертая Власть» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета культурного наследия.

Строители наткнулись на кавалерийский карабин Мосина и гранату Ф-1 без запала во время реставрационных работ. Оружие находилось под самой крышей. Его передали правоохранительным органам.

Находка покрыта ржавчиной, деревянная ложа карабина практически сгнила. Несмотря на то, что такие карабин и граната разрабатывались до Первой мировой войны, их все еще используют в вооруженных конфликтах.

Павел Фролов