Протесты молодежи в Непале, вызванные блокировкой соцсетей, привели к отставке премьер-министра страны. Однако волнения, которые в СМИ уже окрестили «революцией зумеров», еще продолжаются.

Непальские протестующие у здания Верховного суда в Катманду

Фото: Bikram Rai / Reuters Непальские протестующие у здания Верховного суда в Катманду

Премьер-министр Непала ушел в отставку после того, как протестующие подожгли его дом

Протестующие, большинство из которых были в школьной форме, требовали принятия мер против коррупции и снятия правительственного запрета на социальные сети, который в итоге и был снят. Ранее были заблокированы двадцать шесть платформ, кроме TikTok и Viber. Многие пользователи перешли на VPN, чтобы обойти запрет.

«Системные политические партии утратили легитимность после убийств протестующих и неспособности поддерживать закон и порядок», — заявил Динеш Кафле, политический обозреватель газеты The Kathmandu Post. «Если партии не будут действовать сообща, им будет трудно оправдать свои претензии на лидерство. Их авторитет находится на самом низком уровне».

Для протестующих в Непале источником возмущения стали богатые дети элиты

За несколько недель до начала протестов в Непале в социальных сетях разошлись фото, демонстрирующие роскошный образ жизни детей политической элиты страны. Они были отмечены хэштегом #nepokids (дети элиты/богатых родителей), что указывало на молодых людей, наживающихся на связях своих семей. Многие непальцы осудили их, назвав оторванными от реальности в стране, где каждый четвертый живет за чертой бедности. Неясно, были ли эти фотографии реальными или сфабрикованными, но они стали символом растущей коррупции, которая, по мнению многих непальцев, усугубила неравенство и обогатила чиновников и их родственников.

Это возмущение стало одной из причин протестов, которые были спровоцированы запретом социальных сетей, но подпитывались многолетним недовольством властью. Трендом местных соцсетей стал хэштег #nepokids. Пользователи выкладывают в TikTok и X видеоролики и посты, в которых, как утверждается, показаны дети непальских политических деятелей, отдыхающие в роскошных интерьерах и одетые в дорогу одежду — в сочетании со сценами, призванными продемонстрировать повседневную жизнь простых непальцев.

Протесты поколения Z свергли правительство Непала

Молодые непальцы годами испытывали разочарование по поводу отсутствия работы и миллионами уезжали в поисках возможностей по трудоустройству на Ближний Восток, в Южную Корею и Малайзию, устраиваясь, главным образом, на стройках, и отправляли заработанные деньги домой. По словам активистов и экспертов, главный триггером протестов стало растущее осознание того, что семьи правящей элиты живут в роскоши в этой бедной стране, что свидетельствует о глубоком неравенстве в обществе.

Реагируя на протесты поколения Z в Непале, Индия должна извлечь урок

Непал кипит. Внутри страны бунтует целое поколение, хотя каждый месяц десятки тысяч молодых людей бегут за границу. Все вместе — динамика уличных протестов и молчаливый исход — свидетельствует о кризисе не только управления, но и выживания. Индия ощутит последствия этого быстро и сильно. То, что происходит в Непале, не останется только в Непале, а отзовется эхом через открытые границы, общие реки и отразится в глубоком культурном родстве. Вопрос в том, сможет ли Нью-Дели ответить мудро, а не рефлекторно, научившись у истории, как избегать ошибочных шагов, способных обернуть симпатию в обиду.

Масштабные демонстрации свергли правительство Непала

За последние несколько лет народные восстания потрясли несколько стран Южной Азии. Непальские протестующие, несомненно, почерпнули смелости у соседнего Бангладеш, где студенческое движение прошлым летом свергло режим Шейх Хасины. В 2022 году протестующие на Шри-Ланке свергли президента Готабаю Раджапаксу и его брата Махинду, премьер-министра. Во всех трех странах традиционная роль Индии как крупного и властного соседа, проявляющего навязчивый интерес к местной политике, в последние годы оспаривается все более напористым Китаем. Оба гиганта будут пристально следить за беспорядками, охватившими 30-миллионное население Непала, и пытаться повлиять на их исход в свою пользу.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик