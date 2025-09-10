Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Системные политические партии утратили легитимность»

Nikkei и другие издания о непальской «революции зумеров» против коррупции и интернет-блокировок

Протесты молодежи в Непале, вызванные блокировкой соцсетей, привели к отставке премьер-министра страны. Однако волнения, которые в СМИ уже окрестили «революцией зумеров», еще продолжаются.

Непальские протестующие у здания Верховного суда в Катманду

Непальские протестующие у здания Верховного суда в Катманду

Фото: Bikram Rai / Reuters

Непальские протестующие у здания Верховного суда в Катманду

Фото: Bikram Rai / Reuters

Nikkei (Токио, Япония)

Премьер-министр Непала ушел в отставку после того, как протестующие подожгли его дом

Протестующие, большинство из которых были в школьной форме, требовали принятия мер против коррупции и снятия правительственного запрета на социальные сети, который в итоге и был снят. Ранее были заблокированы двадцать шесть платформ, кроме TikTok и Viber. Многие пользователи перешли на VPN, чтобы обойти запрет.

«Системные политические партии утратили легитимность после убийств протестующих и неспособности поддерживать закон и порядок», — заявил Динеш Кафле, политический обозреватель газеты The Kathmandu Post. «Если партии не будут действовать сообща, им будет трудно оправдать свои претензии на лидерство. Их авторитет находится на самом низком уровне».

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Для протестующих в Непале источником возмущения стали богатые дети элиты

За несколько недель до начала протестов в Непале в социальных сетях разошлись фото, демонстрирующие роскошный образ жизни детей политической элиты страны. Они были отмечены хэштегом #nepokids (дети элиты/богатых родителей), что указывало на молодых людей, наживающихся на связях своих семей. Многие непальцы осудили их, назвав оторванными от реальности в стране, где каждый четвертый живет за чертой бедности. Неясно, были ли эти фотографии реальными или сфабрикованными, но они стали символом растущей коррупции, которая, по мнению многих непальцев, усугубила неравенство и обогатила чиновников и их родственников.

Это возмущение стало одной из причин протестов, которые были спровоцированы запретом социальных сетей, но подпитывались многолетним недовольством властью. Трендом местных соцсетей стал хэштег #nepokids. Пользователи выкладывают в TikTok и X видеоролики и посты, в которых, как утверждается, показаны дети непальских политических деятелей, отдыхающие в роскошных интерьерах и одетые в дорогу одежду — в сочетании со сценами, призванными продемонстрировать повседневную жизнь простых непальцев.

The Daily Star (Дакка, Бангладеш)

Протесты поколения Z свергли правительство Непала

Молодые непальцы годами испытывали разочарование по поводу отсутствия работы и миллионами уезжали в поисках возможностей по трудоустройству на Ближний Восток, в Южную Корею и Малайзию, устраиваясь, главным образом, на стройках, и отправляли заработанные деньги домой. По словам активистов и экспертов, главный триггером протестов стало растущее осознание того, что семьи правящей элиты живут в роскоши в этой бедной стране, что свидетельствует о глубоком неравенстве в обществе.

The Indian Express (Ноида, Индия)

Реагируя на протесты поколения Z в Непале, Индия должна извлечь урок

Непал кипит. Внутри страны бунтует целое поколение, хотя каждый месяц десятки тысяч молодых людей бегут за границу. Все вместе — динамика уличных протестов и молчаливый исход — свидетельствует о кризисе не только управления, но и выживания. Индия ощутит последствия этого быстро и сильно. То, что происходит в Непале, не останется только в Непале, а отзовется эхом через открытые границы, общие реки и отразится в глубоком культурном родстве. Вопрос в том, сможет ли Нью-Дели ответить мудро, а не рефлекторно, научившись у истории, как избегать ошибочных шагов, способных обернуть симпатию в обиду.

The Economist (Лондон, Великобритания)

Масштабные демонстрации свергли правительство Непала

За последние несколько лет народные восстания потрясли несколько стран Южной Азии. Непальские протестующие, несомненно, почерпнули смелости у соседнего Бангладеш, где студенческое движение прошлым летом свергло режим Шейх Хасины. В 2022 году протестующие на Шри-Ланке свергли президента Готабаю Раджапаксу и его брата Махинду, премьер-министра. Во всех трех странах традиционная роль Индии как крупного и властного соседа, проявляющего навязчивый интерес к местной политике, в последние годы оспаривается все более напористым Китаем. Оба гиганта будут пристально следить за беспорядками, охватившими 30-миллионное население Непала, и пытаться повлиять на их исход в свою пользу.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик

Массовые протесты в Непале

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участник протестов у здания Верховного суда

Участник протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Фото: Prakash Timalsina / AP

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участники протестов у здания Верховного суда

Участники протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Фото: Adnan Abidi / Reuters

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Фото: Adnan Abidi / Reuters

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

