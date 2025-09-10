Саратовский инвалид получила дорогостоящее лекарство благодаря прокуратуре

В Саратовской области инвалида обеспечили дорогостоящим лекарством после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению 47-летней жительницы Новобурасского района прокуратура выяснила, что заявительница является инвалидом второй группы и ей требуется прием дорогостоящего лекарства. Препаратом ее должны обеспечивать в льготном порядке за счет бюджетных средств.

При этом своевременно медикамент заявительнице не предоставлялся. В связи с этим надзорное ведомство попросило суд обязать региональный минздрав выдать ей препарат в необходимом количестве. Требование удовлетворено, нарушения прав инвалида устранены.

Павел Фролов