Глава Еврокомиссии: ЕС может ускорить отказ от российского топлива

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз рассматривает вариант более быстрого отказа от российского топлива. Кроме того, ЕС не будет конфисковать замороженные российские активы.

Госпожа фон дер Ляйен также заявила, что ЕС нужно разработать новое решение для финансирования Украины с использованием замороженных российских активов (цитата по трансляции Reuters). «С помощью денежных средств, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит»,— сказала она, но конкретных сумм не назвала. По словам главы ЕК, риск, связанный с новым финансированием, должен будет коллективно распределяться между странами Евросоюза.

Страны «Большой семерки» уже договорились об отправке на Украину $50 млрд, которые будут возвращены из непредвиденной прибыли. Та была получена от замороженных в странах G7 активов РФ на сумму около $300 млрд.

Согласно плану ЕК, к 2028 году зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов следует свести к минимуму, а закупку газа и нефти — прекратить полностью. ЕК потребовала от государств-членов до конца 2025-го представить нацпланы по отказу от энергоресурсов РФ.