В школах Уфы откроют кабинеты психотерапевта

В четырех школах Уфы — № 7, 80, 127 и 5 — в сентябре появятся кабинеты психотерапевта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии. Соответствующее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписали Республиканский клинический психотерапевтический центр и управление образования мэрии Уфы.

Кабинеты психотерапевта нужны для того, чтобы школьники могли получать помощь и поддержку, не отвлекаясь от учебы, отмечают в минздраве.

Врач-психотерапевт и медицинский психолог будут принимать амбулаторно. Они будут в том числе заниматься профилактикой аутоагрессивных действий, на ранних стадиях выявлять невротические и депрессивные состояния, а также поддерживать педагогов в борьбе с эмоциональным выгоранием.

Всего планируется создать в школах 13 амбулаторных психотерапевтических кабинетов.

Майя Иванова