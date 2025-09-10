В Удмуртии инспекторы стреляли по колесам авто под управлением пьяного водителя

В Удмуртии полицейские стреляли во время погони из табельного оружия в воздух и по колесам автомобиля, которым управлял пьяный водитель, пишет «МВД Медиа». Огонь открыли для принудительной остановки транспорта.

Инцидент произошел ночью на дороге Ува—Селты—Удугучин. Экипаж ДПС заметил «виляющий» по дороге автомобиль Lada Niva. Для проверки документов водителю был подан сигнал об остановке, однако он проигнорировал требование и увеличил скорость.

«Полицейские организовали преследование нарушителя, а тот, стараясь скрыться, стал совершать опасные маневры. Так как лихач не намеревался останавливаться и своими действиями создавал угрозу для других участников дорожного движения, инспекторы ДПС применили табельное оружие для принудительной остановки его машины: после предупредительного выстрела в воздух открыли огонь по колесам»,— говорится в сообщении.

Правонарушитель остановился, его задержали полицейские. Водителем оказался 36-летний житель Сюмсинского района. В результате проверки выяснилось, что мужчина был пьян. «Алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 1,369 мг/л этилового спирта, что превышает допустимую норму более чем в 8,5 раза»,— указано в релизе. На задержанного было составлено несколько административных протоколов. Машина помещена на спецстоянку.