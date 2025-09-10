Житель Астрахани пойдет под суд за мошенничество с соцвыплатами

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил в отношении местного жителя уголовное дело о мошенничестве при получении соцвыплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант предоставил в центр социальной поддержки населения Ленинского района Астрахани необходимые документы с целью получения выплаты на реализацию мероприятий по производству мебели в рамках индивидуальной предпринимательской деятельности. Он получил 330 тыс. руб., которыми распорядился по своему усмотрению.

Выполнять условия социального контракта фигурант не собирался. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов