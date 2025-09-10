В Ярославской области возводят новые спорткомплексы и школы

В Ярославской области в настоящее время ведется строительство и реконструкция объектов спорта, культуры, образования и здравоохранения. Эту работу удалось организовать за счет выделения средств из федерального, областного и муниципального бюджетов, сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Так, возведение ледовой арены в Тутаеве и крытого ледового корта в Рыбинске находится в высокой степени готовности. На стадии строительства также находятся спортзал в Улейме Угличского округа и ФОКа в Любиме. В областном центре реконструируют бассейн «Лазурный».

В Ярославле на Московском проспекте достроили новую школу, сейчас идет ее оснащение. В Угличе возвели корпус для школы, в настоящее время благоустраивается территория. Одновременно с этим в областной столице строят новый стационарный корпус областной детской клинической больницы и модульную поликлинику на улице Гоголя.

Зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ региона Александр Баланцев уверен, что каждый такой проект ведет к повышению качества жизни в регионе.

«Это не просто цифры в смете — это будущие ледовые арены для наших чемпионов, современные школы для детей, новые поликлиники для семей и уникальные отреставрированные памятники для сохранения нашей истории. Держим на контроле соблюдение сроков и обеспечение высоких стандартов выполнения работ»,— сказал господин Баланцев на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог облдумы.

Алла Чижова