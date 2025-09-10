В Башкирии хотят облегчить поступление участников СВО на муниципальную службу

Курултай Башкирии рассмотрит поправки в региональный закон «О муниципальной службе», сообщает пресс-служба парламента республики. Законопроект, говорится в пресс-релизе, призван смягчить требования к образованию, профессиональному опыта и стажу работы для отдельных категорий служащих.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева, новелла расширит круг претендентов на муниципальную службу. В их число, полагает председатель парламента, могут войти участники специальной военной операции, обладающие, по его мнению, такими качествами, как ответственность, дисциплина, умение работать в команде и достигать поставленных целей.

«Такие кадры способны внести свежую струю в работу муниципалитетов и укрепить связь между государством и обществом»,— цитирует господина Толкачева пресс-служба Курултая.

Когда будут рассмотрены поправки, неизвестно. Текст законопроекта на сайте парламента не опубликован.

Идэль Гумеров