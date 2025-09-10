Жертвами интернет-преступников с начала года стали 1932 ярославца

С начала года в Ярославской области жертвами интернет-мошенников стали 1 932 человека, в 60% случаев пострадали женщины, а почти треть пострадавших — пенсионеры. Общий ущерб превышает 700 млн рублей, сообщила прокуратура региона.

Мошенники выманивали деньги, обещая декларирование и сохранность сбережений, дополнительный заработок или аннулирование заявок на кредиты. На прошлой неделе жительница Ярославля перевела более 870 тыс. рублей, поверив, что помогает правоохранительным органам предотвратить перевод средств на помощь вооруженным силам недружественного государства.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Прокуратура Ярославской области призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

