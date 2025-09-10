В Ижевске задержан планировавший убийство сотрудника ОПК агент спецслужб Украины

В Ижевске задержан агент Украинской разведки, планировавший убийство ведущего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Для этого задержаный планировал использовать самодельное взрывное устройство (СВУ).

Задержанного завербовал через Telegram сотрудник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. По указанию куратора, фигурант планировал убить одного из ведущих специалистов предприятия ОПК в Ижевске. У правонарушителя изъяли телефон, содержащий переписку с представителем ГУР, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ.

Агента украинской разведки задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (ст. 205 УК). Подозреваемый заключен под стражу.