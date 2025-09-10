Умерла заслуженная артистка России Агнесса Петерсон

Умерла заслуженная артистка России, актриса театра и кино Агнесса Петерсон. Вчера ей исполнилось 89 лет. О смерти госпожи Петерсон сообщили в театре им. Евгения Вахтангова. Там отметили, что актриса умерла после продолжительной болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Агнесса Петерсон

Фото: Страница Театр имени Евгения Вахтангова во «Вконтакте» Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Агнесса Петерсон

Фото: Страница Театр имени Евгения Вахтангова во «Вконтакте»

«За более чем 60-летнюю карьеру эта сильная, глубокая и талантливая актриса сыграла в Вахтанговском театре более тридцати значимых ролей и десятки — в кинофильмах и телеспектаклях»,— написали на странице театра во «ВКонтакте». О месте и времени прощания с актрисой обещали сообщить позже.

Агнесса Петерсон выступала на сцене театра им. Вахтангова с 1960 года. Она играла в спектаклях «Дон Жуан и Сганарель», «Пиковая дама», «Пьеса без названия», «Идиот», «Принцесса Турандот» и других постановках.

Также госпожа Петерсон исполнила главную роль в фильмах «Подводные рифы» (1959) и «Легкая рука» (1965), сыграла в фильме-спектакле «Драма на охоте» (1970), «Доктор философии» (1976), «Ситуация» (1977) и других постановках. В 2021 году ее наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.