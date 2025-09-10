Сети «Магнит» и «Пятерочка» оштрафованы за антисанитарию в магазинах в Салехарде

Прокуратура Салехарда и Роспотребнадзор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в ходе проверки выявили антисанитарию в магазинах сетей «Магнит» и «Пятерочка». Юрлиц обязали выплатить штрафы по 100 тыс. руб., сообщили в окружной прокуратуре.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка была проведена после сообщений об антисанитарии в магазинах в СМИ. В ходе проверок выяснилось, что уборка плохо проводилась в торговых залах, на прилавках и витринах, в корзинах и холодильниках, других объектах.

Организациям внесли представления об устранении выявленных нарушений, были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Ирина Пичурина