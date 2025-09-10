В Казахстане задержаны подозреваемые в хищении оружия на протестах в 2022 году

С сентября МВД Казахстана проводит оперативно-профилактические мероприятия для выявления находящегося в незаконном обороте оружия. В Алма-Атинской области на юге Казахстана задержаны несколько местных жителей, подозреваемых в хищении служебного оружия во время январских беспорядков 2022 года, сообщает пресс-служба МВД.

Задержания прошли 5 сентября. Точное число задержанных и какие-либо подробности о них ведомство не приводит. По его данным, с начала месяца из незаконного оборота изъято порядка 50 единиц оружия, более 500 патронов и шесть взрывных устройств. Также найдено 12 тайников с оружием и боеприпасами. В общей сложности изъято шесть единиц оружия, похищенных в период январских протестов. Жители страны добровольно сдали 15 единиц оружия. Проверка охватила более 21 тыс. владельцев гражданского оружия, из них свыше 400 лиц привлекли к административной ответственности.

2 января 2022 года в Казахстане начались протесты против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие также требовали отставки правительства. В стране вспыхнули беспорядки, для ликвидации которых привлекли миротворцев ОДКБ. Причиной протестов президент республики Касым-Жомарт Токаев считает попытку «врагов Казахстана» захватить власть через «детально разработанную операцию».