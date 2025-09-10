Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Казахстане задержаны подозреваемые в хищении оружия на протестах в 2022 году

С сентября МВД Казахстана проводит оперативно-профилактические мероприятия для выявления находящегося в незаконном обороте оружия. В Алма-Атинской области на юге Казахстана задержаны несколько местных жителей, подозреваемых в хищении служебного оружия во время январских беспорядков 2022 года, сообщает пресс-служба МВД.

Задержания прошли 5 сентября. Точное число задержанных и какие-либо подробности о них ведомство не приводит. По его данным, с начала месяца из незаконного оборота изъято порядка 50 единиц оружия, более 500 патронов и шесть взрывных устройств. Также найдено 12 тайников с оружием и боеприпасами. В общей сложности изъято шесть единиц оружия, похищенных в период январских протестов. Жители страны добровольно сдали 15 единиц оружия. Проверка охватила более 21 тыс. владельцев гражданского оружия, из них свыше 400 лиц привлекли к административной ответственности.

2 января 2022 года в Казахстане начались протесты против повышения цен на автомобильный газ. Протестующие также требовали отставки правительства. В стране вспыхнули беспорядки, для ликвидации которых привлекли миротворцев ОДКБ. Причиной протестов президент республики Касым-Жомарт Токаев считает попытку «врагов Казахстана» захватить власть через «детально разработанную операцию».

Казахский бунт

Казахстанские военные на площади Алматы, где проходили акции протеста

Казахстанские военные на площади Алматы, где проходили акции протеста

Фото: Reuters / Mariya Gordeyeva

Задержание протестующих

Задержание протестующих

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью после того, как протесты против высоких цен на топливо переросли в массовые беспорядки и погромы

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью после того, как протесты против высоких цен на топливо переросли в массовые беспорядки и погромы

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

Полиция Казахстана на площади во время протеста против повышения цен на газ

Полиция Казахстана на площади во время протеста против повышения цен на газ

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

Протестующие с фонариками в Алматы

Протестующие с фонариками в Алматы

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

Во время протестов пострадали около 4,5 тыс. человек и еще 225 погибли

Во время протестов пострадали около 4,5 тыс. человек и еще 225 погибли

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

Демонстранты нападают на полицейский микроавтобус во время акции протеста в Алматы

Демонстранты нападают на полицейский микроавтобус во время акции протеста в Алматы

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

6 января в Казахстан вылетели 2,5 тыс. миротворцев из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии &lt;br> На фото: полиция Казахстана во время протестов

6 января в Казахстан вылетели 2,5 тыс. миротворцев из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии
На фото: полиция Казахстана во время протестов

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

Задержание протестующих в Алматы

Задержание протестующих в Алматы

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

Разбитые в ходе протестов окна в алматинском полицейском участке

Разбитые в ходе протестов окна в алматинском полицейском участке

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

Полиция и протестующие в Алматы

Полиция и протестующие в Алматы

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

Жители Казахстана на протестной акции в Алматы

Жители Казахстана на протестной акции в Алматы

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

Протестующие в Алматы

Протестующие в Алматы

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

Сотрудники спецназа на протестах в Алматы

Сотрудники спецназа на протестах в Алматы

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

Протестующие на грузовике в Алматы

Протестующие на грузовике в Алматы

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

Миротворцы ОДКБ охраняли объекты критической инфраструктуры до стабилизации обстановки

Миротворцы ОДКБ охраняли объекты критической инфраструктуры до стабилизации обстановки

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

Спецназ блокирует улицу в Алматы

Спецназ блокирует улицу в Алматы

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана на баррикадах в Алматы

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана на баррикадах в Алматы

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

Пострадавшему в ходе протестов в Алматы сотруднику правоохранительных органов Казахстана оказывают помощь

Пострадавшему в ходе протестов в Алматы сотруднику правоохранительных органов Казахстана оказывают помощь

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

Поврежденный полицейский автомобиль

Поврежденный полицейский автомобиль

Фото: Reuters

Бронетранспортер возле городской администрации Алматы

Бронетранспортер возле городской администрации Алматы

Фото: Reuters

Горящее здание администрации Алматы

Горящее здание администрации Алматы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Митингующие в Алматы несут шины

Митингующие в Алматы несут шины

Фото: Anadolu Agency / Getty Images

Разбитые витрины в здании администрации Алматы, которое было захвачено митингующими

Разбитые витрины в здании администрации Алматы, которое было захвачено митингующими

Фото: Reuters / Stringer

Протестующие в Талдыкоргане снесли памятник Нурсултану Назарбаеву

Протестующие в Талдыкоргане снесли памятник Нурсултану Назарбаеву

Фото: Казахское телеграфное агентство

Сгоревшее здание администрации Алматы

Сгоревшее здание администрации Алматы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горящая полицейская машина в Алматы

Горящая полицейская машина в Алматы

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Казахстанские военные на площади в Алматы, где проходили акции протеста

Казахстанские военные на площади в Алматы, где проходили акции протеста

Фото: Reuters / Mariya Gordeyeva

Перевернутый сожженный автобус в районе площади Республики в Алматы

Перевернутый сожженный автобус в районе площади Республики в Алматы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов в Алматы

Столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов в Алматы

Фото: Reuters

Убитый водитель автомобиля в камуфляжной форме в Алматы

Убитый водитель автомобиля в камуфляжной форме в Алматы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Казахстанские военнослужащие стоят на контрольно-пропускном пункте в Алматы

Казахстанские военнослужащие стоят на контрольно-пропускном пункте в Алматы

Фото: Reuters / Mariya Gordeyeva

Мужчина сидит у сожженных припаркованных легковых автомобилей в Алматы

Мужчина сидит у сожженных припаркованных легковых автомобилей в Алматы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди на улице Алматы возле банкомата

Люди на улице Алматы возле банкомата

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

Протестующие разговаривают друг с другом, собираясь в поддержку казахстанской оппозиции и против ввода войск Киргизии в Казахстан

Протестующие разговаривают друг с другом, собираясь в поддержку казахстанской оппозиции и против ввода войск Киргизии в Казахстан

Фото: Vladimir Voronin / AP

Операцию ОДКБ и вывод войск из Казахстана завершили к 19 января

Операцию ОДКБ и вывод войск из Казахстана завершили к 19 января

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рабочие во время укладки тротуарной плитки после беспорядков

Рабочие во время укладки тротуарной плитки после беспорядков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в международном аэропорту Алматы

Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в международном аэропорту Алматы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Граждане России в самолете спецрейса в Москву в международном аэропорту Алматы

Граждане России в самолете спецрейса в Москву в международном аэропорту Алматы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

После завершения беспорядков, 20 ноября 2022 года, в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Победу на них одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он набрал более 80% голосов

После завершения беспорядков, 20 ноября 2022 года, в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Победу на них одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он набрал более 80% голосов

Фото: Пресс-служба президента Казахстана

