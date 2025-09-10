Учителям предложили методики адаптации детей мигрантов в школах

В России разработаны методические рекомендации для учителей по языковой и социокультурной адаптации детей с миграционной историей. Их подготовил Институт содержания и методов обучения (ИСМО) им. В.С. Леднева, подведомственный Министерству просвещения РФ. Документ уже размещен на образовательных порталах ряда регионов, заметили «Ведомости».

Рекомендации рассчитаны на детей из семей граждан стран СНГ, международных трудовых мигрантов и тех, чьи родители получили российское гражданство, но плохо интегрированы. Педагогам предложены четыре основные модели организации обучения. Первая предполагает интенсивное изучение русского языка в отдельных возрастных группах с применением индивидуальных учебных планов. Вторая – комбинированный формат занятий, когда часть уроков проходит в классе, а часть – по индивидуальным планам. Третий вариант предусматривает дополнительные занятия вне основного расписания для детей, владеющих русским языком на базовом уровне, но не способных использовать его для учебы. Четвертая модель – полное погружение в русскоязычную среду с дополнительными консультациями, что подходит школьникам, способным учиться вместе с носителями языка, но испытывающим трудности в отдельных моментах.

Дополнительно учителям предложено внедрить 34-часовой спецкурс «Если мы живем в России», который будет проходить один раз в неделю в формате практикумов в небольших группах. Программа знакомит детей с российскими традициями, праздниками, такими как День народного единства и День защитника Отечества, а также с повседневной культурой страны.

Эксперты отмечают, что успешная интеграция требует времени: разговорный язык дети осваивают за 1–2 года, а академический – за 4–7 лет. При отсутствии целенаправленной поддержки процесс адаптации может затянуться.