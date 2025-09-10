Один человек погиб и двое ранены при пожаре на складе во Владивостоке

При пожаре на складе строительных материалов во Владивостоке пострадали три человека. Позднее один из раненых умер. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регионального Минздрава.

На месте пожара работают три бригады скорой медицинской помощи и одна бригада из территориального центра медицины катастроф. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, огонь охватил площадь около 1 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля одноэтажного здания. К 9:22 мск возгорание удалось локализовать.

В ликвидации пожара участвуют 45 спасателей и 11 единиц техники. Причины ЧП пока не названы.