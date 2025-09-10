Для центра развития беспилотников «Парма БАС» закупят роботизированный комплекс стоимостью 575 млн рублей

АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня “Рациональное недропользование”» объявила конкурс на поставку научно-производственного роботизированного комплекса для разработки, прототипирования, тестирования и серийного изготовления движителей и систем их управления для беспилотных авиационных систем с системой удаленного мониторинга работы. Комплекс предназначен для научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем Пермского края «Парма-БАС».

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина.

Как указано в техническом задании, в состав комплекса должны входить роботизированные линии для изготовления электродвигателей и производства малоразмерных газотурбинных двигателей и импеллерных двигателей, автоматизированная линия поверхностного монтажа электронных компонентов для производства систем управления движителями, система удаленного мониторинга работы и компьютерная система оценки и контроля качества производимой продукции.

Максимальная цена контракта составляет 575,8 млн руб. Итоги конкурса подведут 30 сентября.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в 2024 году Пермский край получил субсидию в размере 552,8 млн руб. на реализацию проекта научно-производственного центра «Парма-БАС» по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

НПЦ «Парма-БАС» будет развиваться на базе региональных предприятий и НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование». Создание центра предполагает организацию в Пермском крае производственных линий газотурбинных двигателей для БПЛА самолетного типа, линейки электрических двигателей, силовых авиационных и интеллектуальных конструкций для беспилотных авиационных систем. Резидентами «Парма-БАС» уже стали ряд предприятий Прикамья: «ОДК-СТАР», «Роботех», «МоторСкай», «ПрогнозРНМ» и «УралОмегаПласт». Помимо промышленных предприятий в работе центра будут участвовать ведущие университеты Перми — политехнический (ПНИПУ) и классический (ПГНИУ).