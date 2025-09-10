За капремонт подвала ВолгГМУ Минздрава России предлагается 26,7 млн рублей

ФГБОУ ВО «ВолгГМУ Минздрава России» ищет подрядчика для капремонта подвала учебного корпуса № 3. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен на ул. Рокоссовского,1Г в Волгограде. Подрядчику необходимо закончить работы в срок не позднее 19 декабря этого года.

Извещение о закупке размещено 9 сентября. Заявки принимаются до 25 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 26,7 млн руб.

Павел Фролов