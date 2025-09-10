В Самаре полиция разбирается, кто проколол шины автомобиля кандидата в депутаты думы Самары

В Самаре полиция начала проверку по заявлению зампредседателя Совета депутатов Октябрьского района, кандидата в депутаты думы Самары Дмитрия Асеева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В понедельник, 8 сентября, Дмитрий Асеев написал в Telegram, что кто-то проколол шины «Буханки» с агитацией за него. Автомобиль стоит недалеко от проспекта Ленина. По словам зампредседателя районного совета депутатов, полицейские изъяли канистру с маслом и отпечатками пальцев.

Сабрина Самедова