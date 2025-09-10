В Сибае рассмотрят дело в отношении обвиняемого в подлоге налогового инспектора

Главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции №3 ФНС по Башкирии Ирина Нигматуллина предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в марте-июле 2023 года обвиняемая руководила проверяющей группой в отношении одной из коммерческих организаций. По версии следствия, госпожа Нигматуллина умышленно внесла в акт проверки недостоверные данные о наличии у компании налоговых вычетов, зная о фиктивности предоставленных ей документов. Это позволило снизить сумму дополнительных начислений по НДС на более чем 4,5 млн руб.

Вину инспектор не признала.

Уголовное дело рассмотрит Сибайский городской суд.

Идэль Гумеров