Объявлен тендер на реконструкцию трассы «Сибирь» за 3,6 млрд рублей

Управление ФКУ Упрдор «Прибайкалье» объявило тендер на строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск—Кемерово—Красноярск—Иркутск. Начальная стоимость контракта составила более 3,6 млрд руб., указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, речь идет об участке дороги Р-255 «Сибирь» в границах 1508+782 км — 1519+471 км. Общая протяженность дорожного полотна, где подрядчику предстоит провести работы, составляет 11,2 км. Победителю торгов необходимо оборудовать четырехполосную дорогу с шириной проезжей части 16,7 м, а также построить путепровод, пешеходный мост, проложить восемь труб и установить дорожные знаки.

Работы должны быть завершены к 30 мая 2027 года.

Александра Стрелкова