Уфимский Дворец борьбы потратил 1 млн рублей на фестиваль башкирской лошади

Подведомственное минспорту Башкирии ГАУ «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан "Дворец борьбы"» заключило четыре договора с единственными поставщиками на организацию и проведение международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт аты». По данным сайта госзакупок, стоимость договоров составила около 1,1 млн руб. Источники финансирования не называются.

Предметом контрактов стали услуги на организацию соревнований по грэпплингу, мас-рестлингу, национальной борьбе куреш и башкирскому многоборью бэйге.

Фестиваль «Башкорт аты» проходит с 2022 года на берегу Графского озера в Баймакском районе. В этом году он состоялся 6 сентября. Мероприятие включало в себя состязания по национальным видам спорта, выступления творческих коллективов и деловую программу, посвященную конной индустрии.

Идэль Гумеров