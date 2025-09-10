В Ижевске арестован подозреваемый по делу о покушении на сотрудника ОПК

В Ижевске было пресечено покушение на одного из ведущих сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Подозреваемый задержан. Суд заключил его под стражу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, мужчина был завербован сотрудником ГУР Минобороны Украины в мессенджере Telegram. У задержанного изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором. Также при подозреваемом были инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и ядовитых веществ, следует из заявления.

В ФСБ утверждают, что подозреваемый планировал совершить подрыв сотрудника ОПК с помощью взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.