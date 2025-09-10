Саббатикал вписывается в карьерный трек

Только 20% работодателей готовы дать сотрудникам дополнительный творческий отпуск. На этот тренд обращают внимание опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. Хотя в вакансиях такие условия прописывают крайне редко. А вот выгоревшие соискатели, напротив, стали чаще размещать резюме с пробелами в стаже. Кому дают карьерный тайм-аут и на сколько? Выясняла Аэлита Курмукова.

14% резюме соискателей сейчас, как выяснили аналитики SuperJob, опубликованы с пробелом в трудовой книжке от шести месяцев. Но творческие каникулы бизнес готов дать только ключевым сотрудникам и со стажем от пяти лет, замечает управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Анна Алфимова: «10-15% крупных компаний практикуют отпуск для сотрудников с грейдом выше среднего от трех месяцев до года.

Альтернативой саббатикалу является разрешение уйти в дополнительный отпуск, но чаще данный период составляет не более полутора месяцев. Некоторые компании даже готовы это оплачивать, чтобы сотрудник перезагрузился и, например, обучился каким-то новым практикам. Гибкий график и дополнительные выходные по запросу — такое можно увидеть только у пятой части работодателей, которые ищут людей на джоб-площадках».

Саббатикал чаще практикуют в IT-сфере, но, как писали, СМИ, его вводили и рекрутинговые компании — HH.ru и КРОК, например. Карьерный тайм-аут практиковал и «Сбер»: можно было уйти в отпуск до года, правда, за свой счет и вернуться назад на ту же должность. Этот тренд сейчас подхватил малый и средний бизнес. Но творческий отпуск не гарантирует сохранение места, предупреждает гендиректор компании «Облакотека» Максим Захаренко: «Таких сотрудников, как те, которым сейчас 40-50 лет, больше не делают. Они реально преданы компании. Приходят новые поколения, зумеры. Но деваться некуда, если нам действительно очень важен сотрудник, выдаем саббатикал, чтобы попробовать пройти свое выгорание. Что делать? Замена такого работника будет стоить даже не денег, а времени. Мы даем несколько месяцев, но не год, как в Microsoft. Последний пример —оплачиваемый отпуск на четыре месяца. Есть разные варианты выхода из саббатикала.

Первый — сотрудник возвращается на свое место, все с удовольствием выдыхают. Второй — работник выходит, а его место уже занято».

Можно остаться на время без работы, но претендовать на высокую пенсию. Творческий отпуск, оказывается, слабо влияет на ее страховую часть. Но только если у сотрудника хороший оклад, замечает независимый пенсионный консультант, бывший генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий: «Максимальное количество пенсионных баллов — 10 — россиянин может заработать с годовой зарплаты в размере около 2,7 млн руб. Поэтому если у него зарплата 500 тыс., например, достаточно отработать полгода, а оставшиеся шесть месяцев отдыхать. Остальные налоги, которые за него платит сверху этой суммы работодатель, перейдут на пополнение бюджета Пенсионного фонда и выплату другим, у кого этих баллов меньше».

Карьерные паузы могут негативно сказаться на резюме соискателя, предупреждают HR-cпециалисты. Исключение — линейный персонал. Во всех остальных случаях сейчас рынок принадлежит работодателя, что сокращает штат и наем персонала. Так что сейчас не время брать творческие паузы. Поиск увеличился вдвое. Чтобы найти новую работу специалисту уровня middle нужно закладывать шесть месяцев, топу — от года.

