В Саратове хотят снести два аварийных дома за 2 млн рублей

Администрация Октябрьского района Саратова объявила аукцион на выполнение работ по сносу двух аварийных многоквартирных домов. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Речь идет об одноэтажных домах на ул. 3-я Линия, 11 в Октябрьском поселке и на Дегтярной площади, 23. За снос первого из них предлагается 1,45 млн руб., второго — 551 тыс. руб.

Победителей аукционов выберут 19 сентября. Извещение о закупке размещено 9 сентября. Заявки принимаются до 17 сентября. Демонтаж объектов необходимо выполнить в течение 30 дней после подписания контрактов.

