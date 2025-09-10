В Марий Эл направят 175 млн руб. на программу переселения 269 жителей из аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марий Эл получит 175 млн рублей на переселение из аварийных домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Марий Эл получит 175 млн рублей на переселение из аварийных домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Переселение планируется из домов общей площадью 3,7 тыс. кв. м по программе расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Помимо Марий Эл, поддержку получили еще 5 регионов, в общей сумме выделено 2,28 млрд руб. Среди регионов Приволжского федерального округа 231,7 млн руб. направят в Чувашию и 1,27 млрд руб. — в Пермский край.

В программе по расселению аварийного жилья принимают участие все регионы России. Фонд развития территорий поэтапно отбирает заявки регионов для выделения средств на поддержку.

Марк Халитов