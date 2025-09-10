В Подмосковье задержан продавец чужих банковских карт

Сотрудники полиции задержали в подмосковном Королеве мужчину, который в мессенджере продавал чужие банковские карты. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по области Татьяна Петрова.

Чтобы задержать преступника, полицейские договорились о покупке у него банковской карты. После получения денег за товар мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 5 ст. 187 УК).

Королевский городской суд назначил задержанному запрет определенных действий. Продолжается поиск возможных соучастников преступления.