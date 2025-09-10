В ЗАТО г. Заречный потратят 1,5 млн на благоустройство общественной территории

В ЗАТО г. Заречный Пензенской области планируют благоустроить общественную территорию от пр. Молодежный до ул. Ленина. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области». Подрядчику предстоит выполнить работы до 25 сентября этого года. Гарантийный срок на них составляет три года.

Извещение о закупке размещено 9 сентября. Заявки принимаются до 16 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,5 млн руб.

Павел Фролов