В Перми откроются еще несколько магазинов екатеринбургской продуктовой сети

Екатеринбургская сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт» до конца 2025 года откроет в Перми еще несколько магазинов. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на представителей сети.

«В Перми сегодня работает 16 магазинов “Жизньмарт”. До конца года планируется открыть еще две-три торговые точки. Пермь — важная точка присутствия, где мы планируем укреплять позиции»,— рассказали в компании.

«Жизньмарт» — сеть продуктовых магазинов «у дома» с доставкой продуктов и готовых блюд на дом и в офис. Первый магазин компании открылся в Екатеринбурге в марте 2019 года. Большинство магазинов сети работает по франшизе. Управляет сетью ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах. Франчайзинг». Основателем и основным владельцем компании является екатеринбургский бизнесмен Иван Зайченко, которому, по данным Kartoteka.ru, принадлежит 70,72% в уставном капитале общества.