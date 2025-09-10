Уфимца приговорили к восьми годам колонии за ограбление при продаже машины

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 19-летнему местному жителю, признанному виновным в разбое, совершенном с угрозой применения насилия (п. «б» ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Суд приговорил его к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима и взыскал сумму причиненного ущерба в размере около 12,8 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в марте этого года фигурант уголовного дела разместил фиктивное объявление о продаже автомобиля BMW стоимостью 17 млн руб.

В апреле на предложение откликнулись покупатели из Санкт-Петербурга, договорившись о покупке машины за 15 млн руб. Через месяц они прибыли в Уфу и встретились с фигурантом уголовного дела. Угрожая неработающим пневматическим пистолетом, он забрал у потерпевших деньги и скрылся.

Подсудимый признал вину и частично возместил причиненный ущерб.

Майя Иванова