Задержано четыре авиарейса Казань-Сочи

Задержано четыре авиарейса по маршруту Казань-Сочи и Сочи-Казань, три из них более чем на час. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Были задержаны рейсы авиакомпании «Аэрофлот», «Северный ветер» и «Уральские Авиалинии». Два самолета отправлялись из Сочи в Казань и два — в обратном направлении. Наибольшая задержка была у рейса «Уральских Авиалиний», самолет задержался на 3 часа 35 минут.

Ночью Росавиация сообщала о временных ограничених на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи в целях обеспечения безопасности полетов. На данный момент ограничения уже сняты.

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности. О закрытии аэропорта Казани не сообщалось.

Марк Халитов