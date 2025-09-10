Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержано четыре авиарейса Казань-Сочи

Задержано четыре авиарейса по маршруту Казань-Сочи и Сочи-Казань, три из них более чем на час. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Международный аэропорт Казани

Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Были задержаны рейсы авиакомпании «Аэрофлот», «Северный ветер» и «Уральские Авиалинии». Два самолета отправлялись из Сочи в Казань и два — в обратном направлении. Наибольшая задержка была у рейса «Уральских Авиалиний», самолет задержался на 3 часа 35 минут.

Ночью Росавиация сообщала о временных ограничених на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи в целях обеспечения безопасности полетов. На данный момент ограничения уже сняты.

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности. О закрытии аэропорта Казани не сообщалось.

Марк Халитов