Глава Башкирии получил медаль отличника физкультуры и спорта

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев вручил главе Башкирии Радию Хабирову знак «Отличник физической культуры и спорта». Об этом министр написал в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: пресс-служба главы Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: пресс-служба главы Башкирии

По словам господина Дегтярева, на встрече с главой Башкирии обсуждался прошлогодний фестиваль «Россия — спортивная держава» (проходил в Уфе в октябре). В декабре в Уфе пройдет зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья, ожидается участие более 1,5 тыс. спортсменов, написал руководитель Минспорта.

Господин Хабиров, в свою очередь, пояснил, что на встрече обсуждалось строительство легкоатлетического манежа. Как сообщал «Ъ-Уфа», оно планируется в микрорайоне Затон-Восточный, открытие ожидается в 2028 году.

Идэль Гумеров