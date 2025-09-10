В десяти регионах России наблюдается дефицит топлива

В России растет число регионов с дефицитом бензина, что повлияло на работу нескольких автозаправочных станций (АЗС). Как пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка, нехватка топлива отмечена в более чем 10 субъектах, включая Нижегородскую, Ростовскую, Рязанскую области, Крым, а также на Дальнем Востоке и в Саратовской области.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов объяснил ситуацию системным дисбалансом между возможностями нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и растущим спросом на высокооктановые бензины 92-го и 95-го марок.

Помимо этого, дефицит связан с сезонным повышением потребления топлива и ростом активности туризма. Другими факторами нехватки топлива названы дорогая логистика и возросшие оптовые цены на бензин.

Член Российского топливного союза Екатерина Савкина сообщила, что независимые автозаправки, не имеющие собственных НПЗ и складских мощностей, сталкиваются с перебоями поставок топлива уже несколько недель, что заставляет некоторые из них временно приостанавливать работу. Это происходит из-за ограниченного объема отгрузок с НПЗ и высокой стоимости топлива на бирже.